‘Santa’: medaglie per la Canottieri Argus a Prà

La Canottieri Argus si è fatta onore domenica a Genova Prà, nella gara di selezione per il Meeting Nazionale. In Evidenza, come sempre, gli equipaggi più giovani.Ludovico Bandinelli e Karim Elkamili hanno vinto la gara del doppio Allievi B2 maschile. Secondo posto per Ester Canale e Miriam Elkamili nel doppio Allievi C femminile. Terzo posto per Giada Castellini nel singolo 7,20 Cadetti F. Lorenzo Pigozzi ha chiuso al quarto posto nella finale 1 del singolo 7,20 Cadetti M. Nella finale 2, Leonardo D’Andrea si è piazzato al secondo posto. Secondo posto del podio anche per Leonardo Di Lascio e Francesco Verderame nel doppio Senior A maschile. Nel singolo 7,20 Allievi B1 femminile, Michelle Castania e Giulia De Benedetti sono arrivate rispettivamente seconda e terza. Vittoria invece per Oscar Canale nel singolo 7,20 Allievi B1 maschile (finale 2). Ha vinto anche Lorenzo Caperoni nel singolo 7,20 Allievi B1 maschile.Alessio Valle ha chiuso al secondo posto nella finale 1 del singolo 7,20 Allievi A maschile. Chiusura in bellezza con la vittoria di Emiliano Romerio nella finale 2 del singolo 7,20 Allievi A maschile

Da sinistra Lorenzo Caperoni e Oscar Canale

Elkamili Karim e Bandinelli Ludovico in doppio

Elkamili Miriam e Canale Ester il doppio.jpeg