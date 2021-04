‘Santa’: bando per sostegno morosità per famiglie in difficoltà causa covid 19

Dall’ufficio Comunicazione del Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Il Comune di Santa Margherita Ligure ha aperto il bando per l’assegnazione del fondo in favore delle famiglie e a sostegno delle morosità sui servizi, in attuazione dell’apposita delibera approvata a fine 2020 dalla Giunta comunale. Una misura che si è resa necessaria in questo lungo periodo caratterizzato dall’emergenza sanitaria, che ha generato su diverse famiglie del tessuto sociale cittadino problemi di diversa natura, non solo economici o lavorativi.

Questo speciale fondo di Euro 60.000,00 istituito dal Comune è destinato a sostenere le famiglie sammargheritesi per far fronte all’attuale situazione di emergenza, a completamento degli interventi già in corso.

Grazie al bando che è appena stato aperto, famiglie e cittadini di Santa Margherita Ligure che ne faranno richiesta potranno accedere ai contributi, a fronte di determinati requisiti. Potranno infatti beneficiarne soggetti residenti nel Comune di Santa Margherita Ligure che abbiano Isee in corso di validità non superiore a 25.000 euro e che, a causa del Covid-19, abbiano subito un peggioramento della condizione economica, a seguito della riduzione dei redditi in proprio possesso, a partire da gennaio 2020.

Dichiarano il Vicesindaco Emanuele Cozzio e l’Assessore Beatrice Tassara: “Ringraziamo gli Uffici per il lavoro svolto nel predisporre in modo flessibile questo bando voluto dall’Amministrazione per andare incontro alle necessità delle nostre famiglie, seppur siamo consapevoli che le difficoltà legate all’emergenza sanitaria sono complesse e variegate”.

Gli interessati possono inoltrare la relativa domanda entro le ore 12 di venerdì 21 maggio 2021, presentandola in carta semplice o allo sportello dell’Ufficio Protocollo del Comune di Santa Margherita Ligure, in piazza Mazzini, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30; oppure trasmettendola a mezzo posta elettronica all’indirizzo servizi.sociali@comunesml.it, allegando la documentazione richiesta in formato pdf.

Per appurare di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per accedere al bando, per consultare nel dettaglio le modalità di erogazione e distribuzione del fondo e per scaricare la necessaria modulistica, si rimanda al sito istituzionale, www.comunesml.it