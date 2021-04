Recco: ascensore per salire dal centro alla stazione

Un tapis roulant o più probabilmente un ascensore per salire dal centro di Recco alla stazione ferroviaria (ancora sprovvista di montacarchi per raggiungere il secondo binario). Ciò in alternativa al ventilato capolinea dei bus nel piazzale davanti alla stazione. L’obiettivo – dice Claudio Garbarino “assessore” ai Trasporti della Città metropolitana di Genova – è quello di evitare ai pendolari e a quanti si servono del treno, di dover superare a piedi l’altezza tra centro città e stazione”.

Garbarino aggiunge che, in accordo col Comune, la Città metropolitana ha dato incarico per studiare la situazione e progettare quindi la soluzione migliore.