RASSEGNA STAMPA. Vaccini, mancano; ieri solo 247 dosi

Oggi, martedì 27 aprile, auguri a Zita. Mercati settimanali: Bogliasco; Cicagna; Cogorno; Varese Ligure; Zoagli. Parole: scovare (cacciare la selvaggina dal covo o nascondiglio; rintracciare una persona o cosa nascosta e difficilmente reperibile). Proverbi: “Padron comanda, caval trotta”.

Il Secolo XIX. Riaperture: “Bar e ristoranti al lavoro, ma il maltempo riduce il servizio ai tavoli esterni”; “Coprifuoco alle 22, gestori e clienti si dividono”: “Scuole , rientro ordinato, orari riorganizzati”; “Si allunga l’attesa per i cinema ‘Riapriremo a metà maggio'”. Emergenza covid: all’Asl 4 sono due i nuovi contagi e 37 i ricoverati. Vaccini: “Nelle ultime 24 ore somministrate 247 dosi.

Sestri Levante: casello A-12, prime code a Sant’Anna. Sestri Levante: giovedì in Consiglio il rendiconto 2020. Sestri Levante: anche via Scotto diventa zona 30. Cavi: residenze nell’ex hotel, via al rilancio del quartiere. Chiavari: due squadre del Caboto al top nell’Hackthon. Chiavari: domani finale provinciale del premio Liguria digitale. Chiavari: patrimonio da 5 miliardi uno dei più alti nel Paese. Chiavari: da Alessandria in Ferrari, multato. Chiavari: il Marconi-Delpino incontra Iannacone. Chiavari: bimbi con bisogni speciali, alle Mazzini aula nuova. Chiavari: crolla di nuovo il controsoffitto della piscina.

Camogli conferma il numero chiuso a San Fruttuoso, ma le modalità saranno decise la prossima settimana (Commento. Tutte le spiagge saranno a numero chiuso, la speranza è che i ticket d’accesso vengano consegnati a San Fruttuoso). Camogli: i familiari dei defunti incontrano online l’antropologa Cristina Cattaneo..

Lorsica: ultimo saluto all’ex consigliere comunale Oreste Porcella. Ne: “No miniere nelle valli”. Borzonasca: Giacopiane presa d’assalto, timori per il Primo Maggio.