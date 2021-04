Rapallo tifa Stefania Passaro, potrebbe salire ai vertici del Coni

Stefania Passaro è una rapallese conosciuta soprattutto come cestista: dal 1978 al 1995 ha indossato la maglia della nazionale italiana, osannata da migliaia di fans. Nota oggi anche come consulente finanziaria con riconoscimenti anche in campo europeo. Stefania in questi giorni sta sostenendo la candidatura della collega olimpionica Antonella Belluti a presidente del Coni. Sarà una battaglia dura da sostenere, ma Stefania e Antonella sono abituate a lottare. E vincere. Sarebbe fantastico vedere alla guida del Coni una donna che i problemi dello sport li ha conosciuti sul campo. Se Antonella Belluti raggiungerà l’obiettivo, Stefania Passaro diventerà Segretaria del Coni. E tutta Rapallo tifa per lei.

Stefania Passaro oggi e quando indossava la maglia della Nazionale (Wikipedia)