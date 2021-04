Rapallo: polisportiva Santa Maria, la più amata e seguita sui social

La Polisportiva Santa Maria Calcio Rapallo, è la squadra più amata e seguita sui social.

Questo titolo è stato assegnato alla società al termine del primo campionato Social Giovanile del Tigullio organizzato dalla Società Rupinaro sui suoi canali social dove le realtà calcistiche giovanili del territorio, a partire dal Sestri Levante per arrivare fino alla Lavagnese società militanti nel campionato nazionale di Serie D con numerosi tifosi al seguito, si sono date battaglia a colpi di like. Per tutte non c’è stato scampo perché la Polisportiva Santa Maria Rapallo con numeri incredibili anche più di 1000 like in una giornata si è sbarazzata di tutte le prestigiose compagini .

La Polisportiva Rapallo si sta confermando non solo una delle più importanti realtà giovanili ma da oggi è ufficialmente la più amata e seguita sui canali Social nell’ambito calcistico ligure.

La Santa Maria verrà ufficialmente premiata dalla Società Rupinaro all’inizio della stagione 21/22 .

Esprime massima soddisfazione il giovane mister Massimiliano D’Accardi che ringrazia uno ad uno i numerosissimi sostenitori della Società e tutti i nostri ragazzi con le rispettive famiglie per il loro supporto e per l’attaccamento al club.

Anche il sindaco Carlo Bagnasco ha voluto tramite un post sulla sua pagina personale augurare alla Polisportiva la conquista di questo virtuale ma importantissimo riconoscimento.