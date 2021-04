Rapallo: “Dal porto ai battelli, programmazioni sbagliate”

Dal Circolo PD Rapallo, a firma Beatrice Bernardi, riceviamo e pubblichiamo

La Rapallo che rimane esclusa.

Dovevano iniziare il primo Aprile i lavori al Porto di Rapallo, dopo la

distruzione incorsa per la mareggiata del 2018, ma evidentemente è

stato solo un Pesce d’Aprile. Si, perché a parte la presenza di una gru i

lavori sembrano non essere mai effettivamente iniziati. Come Partito

Democratico, e come portavoce sicuramente del pensiero di una parte di

cittadinanza, ci troviamo particolarmente arrabbiati e sdegnati nel vedere

per l’ennesima volta come l’amministrazione non stia programmando in

modo efficace i suoi lavori. L’estate 2021 è alle porte e la nostra città si

trova nuovamente a non avere un porto operativo, e nemmeno in

allestimento. Tanti i lavori annunciati e non ancora iniziati, come tanti i

lavori iniziati e mai portati a termine. Basta camminare sulla passeggiata

mare per vedere come i lavori svolti sul pontile in cui attracca il battello

siano effettivamente a rilento. E questo sembra già notevolmente

penalizzarci in questa stagione turistica: il Consorzio Servizio Marittimo

del Tigullio ha reso pubblici gli orari dei Battelli che permetteranno di

raggiungere Portofino, e con grande stupore apprendiamo che Rapallo è

esclusa dal servizio! Perché? Perché ovviamente non è stato

comunicato al Consorzio dove il battello avrebbe potuto attraccare dal

momento che il consueto molo è inagibile. Rapallo rimane indietro ed

esclusa e questo non possiamo più permetterlo! Sarebbe bastato

attuare una piccola ma efficiente modifica, comunicando che in via

eccezionale sarebbe stato il molo Duca degli Abruzzi ad ospitare l’arrivo

del battello, per consentire ai turisti di Rapallo di usufruire di questo

servizio. Invitiamo caldamente l’amministrazione a riflettere su quanto

abbiamo scritto, perchè Rapallo ha bisogno di trasformarsi dalla “città-

cantiere” ad una città che possa essere vissuta in toto!