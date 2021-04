Rapallo: collina San Bartolomeo, studio sui canali di dcolo

Incarico professionale di monitoraggio e studio per il miglioramento del sistema di intercettazione e canalizzazione delle acque meteoriche del versante collinare di San Bartolomeo a Rapallo. Lo scorso novembre con determina dirigenziale era stato affidato l’incarico allo studio tecnico “Sanguineti geometra Roberto” con sede a Rapallo per un importo, tutto compreso, di 8.326 euro. Nei giorni lo studio con le annotazioni richieste è stato consegnato. Sarà l’ufficio tecnico a redigere un progetto in base ai rilievi forniti.