Ultimato a Moconesi, in località Ferrada. il capolinea dei mezzi Amt delimitato da una recinzione. Il presidio per un miglior funzionamento del trasporto su gomma in Fontanabuona. All’interno tutto ciò che serve al funzionamento, compresi i gabinetti per uomini e per donne destinati ai dipendenti. Non è ancora stata stabilita la data dell’inaugurazione ufficiale.