Golfo Paradiso: pendolari, allo studio bus da 18 metri

I pendolari che al mattino lasciano il Golfo Paradiso per farvi ritorno alla sera, trovano sempre più difficilmente un posteggio in prossimità della stazione ferroviaria che raggiungano dalle frazioni, da altri Comuni, in ogni caso dall’abitazione lontana dalla ferrovia. Così sono molti i pendolari che raggiungono col proprio mezzo il Levante genovese per posteggiare e proseguire il viaggio verso la City in autobus. Ma anche in queste zone del Municipio Levante è prevista la trasformazione dei parcheggi liberi in zone blu. Così Amt ha allo studio l’immissione nel Golfo Paradiso di un bus da 18 metri con orari e percorso studiati per i pendolari.

Il problema di base resta comunque quello di offrire la possibilità di un posteggio gratuito nei Comuni di partenza dei pendolari.