Girovagando: sabato “Sarzana a occhi aperti: una storia di Liberazione”

Nuovo appuntamento per Girovagando, l’iniziativa organizzata da Agtl, Associazione Guide Turistiche Liguria-sezione della Spezia.

“Sarzana a occhi aperti: una storia di Liberazione attraverso epigrafi e monumenti”.

Questo il titolo della visita che si svolgerà venerdì 30 aprile, a ridosso di due date importanti, quelle del 25 aprile e del 1° maggio. La città e la sua comunità si racconteranno attraverso epigrafi e cippi, abbracciando un arco temporale che va dai primi anni Venti al periodo immediatamente successivo alla Liberazione.

Per rispettare le necessarie precauzioni di sicurezza, la visita è su prenotazione e rivolta ad un numero limitato di partecipanti. In caso di allerta meteo saranno possibili variazioni della data in programma.

Durata della visita: ore 10-12 circa.

Quota di partecipazione: euro 10,00 a persona; gratuità e riduzioni per bambini in base all’età.

Per prenotazione obbligatoria e informazioni: telefono e whatsapp 366 7157217; e-mail agtl.laspezia@gmail.com

