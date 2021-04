Cicagna: “Date il 5X1000 alla Cri, lo impiegherà in 1000 attività”

Dalla Croce Rossa di Cicagna riceviamo e pubblichiamo

Rendiamo note le principali attività svolte dal nostro Comitato nell’anno appena concluso. Sicuramente questa pandemia, che ci sta ancora mettendo alla prova, ci ha visti impegnati a 360 gradi in parte per il cambiamento del modo di operare con l’uso dei vari DPI che, ad oggi, ci hanno permesso di riuscire a rimanere con la Sede covid-free (cosa estremamente difficile soprattutto all’inizio della pandemia quando non era ancora chiaro il modo di operare) ed in parte per la riorganizzazione del Personale con la tutela dei Volontari più Anziani e quindi più a rischi di contagio

Nonostante tutti questi problemi siamo riusciti a svolgere i seguenti servizi:

– Trasporti 118: 741 con 31819 km percorsi

– 60 turni di automedica h24 con 7008 km percorsi

– Trasporti dialisi 810 con 42100 km percorsi

– Trasporti programmati 596 con 45667 km percorsi A tutto questo dobbiamo aggiungere:

– Trasporto farmaci e spesa a domicilio delle Persone bisognose ed in difficoltà a causa della pandemia

– Distribuzione viveri AGEA e viveri provenienti da raccolte alimentari, alle Famiglie segnalate dai Servizi Sociali, per circa 2800 kg di generi alimentari

– Attività di protezione civile, con partecipazione del nostro Personale a tutte la attività anche con la Colonna Mobile Regionale di Protezione Civile di Regione Liguria (ritiro materiale all’aeroporto di Malpensa, attività logistica alla Fiera del Mare, attività logistica all’Ospedale San Martino)

Nonostante la pandemia non ci siamo mai fermati, anzi abbiamo incrementato le attività ed abbiamo anche deliberato l’acquisto di una nuova ambulanza (costo 64000 €) verrà inaugurata nel 2021 e sarà intitolata a Nando Foppiano, recentemente scomparso e Volontario fondatore del nostro Comitato. In allegato troverete la locandina per la campagna di sensibilizzazione del 5×1000