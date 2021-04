Chiavari: Mignon, appuntamento il 7 maggio

Da Massimo Colombi, cinema Mignon Chiavari riceviamo e pubblichiamo



In attesa della prossima apertura prevista per venerdi 07 maggio con il film premio Oscar “Nomadland”, ecco la nuova rassegna di “MioCinema”.

MioCinema vuole onorare il lavoro e i diritti dei lavoratori proponendo ai suoi spettatori una collezione speciale dal titolo “Primo Maggio”.

In uno degli anni in assoluto più difficili che il mondo del lavoro abbia mai attraversato, Miocinema porta due documentari, inediti in Italia, dell’autore che più di tutti ha alzato la voce in difesa della dignità dei lavoratori: Ken Loach.

Dal 1 Maggio arrivano McLibel e The Flickering flame, due film che riflettono lo sguardo, profondo e umano, del più militante dei registi, da sempre attento al lato oscuro del lavoro e rivolto a chi deve lottare ogni giorno per i propri diritti.

Mclibel

Regia di Franny Armstrong e Ken Loach

McLibel ricostruisce il più lungo processo nella storia della Gran Bretagna: da una parte Helen Steel e Dave Morris, due attivisti ecologisti della sezione londinese di Greenpeace, dall’altra McDonald’s.

Portati davanti al banco del tribunale dal gigante del fast food, accusati di diffamazione, si rifiutano di porgere le proprie scuse e denunciano il disprezzo della multinazionale per la salvaguardia del pianeta, la pubblicità scorretta e aggressiva nei confronti dei minori, la dubbia qualità del cibo, i metodi crudeli di allevamento e macellazione degli animali e, non da ultimo, lo sfruttamento dei lavoratori.

Una battaglia legale durata oltre un decennio, arrivata a coinvolgere la Corte europea per i diritti umani, ripetutamente apparsa sulla stampa internazionale.

*****

The flickering flame”

Regia di Ken Loach

Settembre 1996. 500 lavoratori portuali di Liverpool licenziati iniziano una strenua lotta per la reintegrazione nei loro posti di lavoro. Si tratta di operai specializzati rimpiazzati da una forza lavoro precaria e non sostenuta dai sindacati, che garantisce minori problematiche per i datori di lavoro. Il film illustra le condizioni di lavoro dei portuali sin dagli anni ’60 e ripercorre le tappe delle varie modifiche dei diritti dei lavoratori e delle lotte messe in atto da un gruppo di uomini arrabbiati e disperati che, improvvisamente, si sono trovati senza la garanzia di un lavoro e senza mezzi per mantenere le proprie famiglie.

I due film di Ken Loach saranno accompagnati da altri quattro film che trattano la tematica lavorativa:

“Due giorni una notte” di Jean-Pierre e Luc Dardenne (2014)

“We want sex” di Nigel Cole (2010)

“I lunedì al sole” di Fernando León de Aranoa (2002)

“Il grande capo” di Lars von Trier (2006)