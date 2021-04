Bogliasco, Pieve e Sori: un’escursione per riscoprire i sentieri del ‘Paradiso’

Da Valerio Lastrico, Guida Ambientale Escursionistica Liguria, riceviamo e pubblichiamo

Domenica 2 maggio

Santa Croce e i panorami tra Pieve, Bogliasco e Sori

Occasione per girovagare tra i mille sentieri recentemente riaperti e risistemati dagli Amici Sentieri Golfo Paradiso. Quindi no, non è la classica ascesa a Santa Croce, ma un itinerario ad anello con partenza e arrivo a Bogliasco. Per antiche creuze e nuovi (vecchi) sentieri saliremo sui crinali tra la valle di Bogliasco e quella di Sori, la zona del Monte Castelletti, del Cian da Cola, e ovviamente anche di Santa Croce, impareggiabile terrazzo panoramico su buona parte della Liguria e a picco sul Golfo Paradiso. Andando e tornando tra i borghi di Bogliasco, San Bernardo e Pieve Alta, ma sempre scegliendo i percorsi più insoliti.

Appuntamento: ore 9,30 di fronte alla stazione ferroviaria di Bogliasco

Rientro: ore 16 circa (necessario pranzo al sacco)

Difficoltà: escursionistica (E)

Dislivello: 600 metri circa

Lunghezza: 10 km circa (tempo totale del percorso ad anello)

Costo: 10 euro a persona

Prenotazione obbligatoria al 3480906206 (Valerio Lastrico)

