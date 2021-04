Asl 4: vertice con l’azienda, sindacati soddisfatti (2)

Dal responsabile Cgil Tigullio Golfo Paradiso Domenico del Favero riceviamo e pubblichiamo

In relazione all’incontro con Asl 4, come Cgil Tigullio Golfo Paradiso, confederali e pensionati, valutiamo positivamente il percorso intrapreso che, dopo una prima fase di ricognizione, prospetta una fase di interessante approfondimento sulle diverse questioni poste ad Asl 4 daCgil-Cisl e Uil del Tigullio Golfo Paradiso. Riprenderemo a maggio entrando nel merito delle ipotesi di riorganizzazione ospedaliera, della rete di attività distrettuali, delle case della salute. Nel frattempo attiveremo una campagna di ascolto per riannodare le fila delle tante questioni da tempo aperte sul sistema sanitario del nostro territorio.

Riteniamo importante la condivisione sull’attivazione di un monitoraggio costante sulla campagna vaccinale sui posti di lavoro, che coinvolga Asl, sindacato e parti datoriali.