Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo la cronaca della seduta pomeridiana relativa alla riapertura di impianti sportivi

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno 198, illustrato in aula da Stefano Balleari (FdI) e sottoscritto dai colleghi del gruppo Veronica Russo e Sauro Manucci, che impegna la giunta ad attivarsi presso il Governo affinché venga presa in considerazione la possibilità di prevedere nelle zone gialle la riapertura di palestre, piscine e di tutti gli impianti sportivi all’aperto e al chiuso, con la ripresa di tutte le attività, lezioni ed allenamenti, individuali e di contatto, naturalmente nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza. Nel documento si ricorda che la lunga e forzata chiusura, decisa dal governo per arginare la diffusione del Covid, ha avuto pesanti ricadute economiche su centri sportivi e società sportive mettendo in ginocchio le attività che ruotano attorno al mondo del fitness e delle palestre, peraltro già penalizzate dalle restrizioni imposte dal primo lockdown della primavera scorsa.

Stefano Anzalone (Cambiamo con Toti presidente) ha chiesto di sottoscrivere l’ordine del giorno.

Nel dibattito sono intervenuti l’assessore allo sport Simona Ferro, i consiglieri Stefano Mai, Brunello Brunetto, Alessio Piana e Sandro Garibaldi della Lega Liguria-Salvini, Ferruccio Sansa e Roberto Centi della Lista Ferruccio Sansa presidente), Lilli lauro di Cambiamo con Toti presidente, Roberto Arboscello, Davide Natale, Luca Garibaldi, Sergio Rossetti e Enrico Ioculano del Pd-Articolo Uno, Claudio Muzio (FI-Liguria Popolare), Gianni Pastorino (Linea Condivisa), Fabio Tosi (Mov5Stelle) e Sauro Manucci (FdI).

Normativa nazionale in materia di rifiuti

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno 208, presentato da Alessandro Bozzano (Cambiamo con Toti presidente) e sottoscritto dai colleghi del gruppo, relativamente al decreto legislativo 152 del 2006, che impegna la giunta ad attivarsi per l’accertamento che alcune parti del decreto rientrino nel perimetro di delega del Governo, poiché la loro applicazione può generare gravi problemi di ordine economico, ambientale ed organizzativo in relazione alle varie fasi di gestione dei rifiuti urbani. Il documento, inoltre, chiede alla giunta di attivarsi affinché il Governo, nell’applicazione del decreto legislativo valuti di disporre, senza penalizzare le imprese e i cittadini, modificazioni, integrazioni e le correzioni necessarie affinché l’applicazione di decreto legislativo non crei sulla normativa Tari comunale e sulla gestione della raccolta del rifiuto abnormità o deformazioni modificative dell’attuale assetto. Il decreto, infatti, rivedendo tutta la materia rischia di provocare forti rincari delle tariffe a carico delle utenze domestiche e, contemporaneamente, una riduzione dei servizi forniti dall’ente gestore.

Nel dibattito sono intervenuti i consiglieri Roberto Arboscello, Davide Natale del Pd-Articolo Uno e Stefano Mai (Lega Liguria-Salvini).