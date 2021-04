‘Santa’: ‘Villa Durazzo, un destino straordinario’, visita guidata

Da Patrizia Cignatta, responsabile museale e relazioni esterne

Progetto Santa Margherita srl, riceviamo e pubblichiamo

Con il ritorno della Liguria in zona gialla, riprendono le visite guidate: “Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure: un destino straordinario”, che erano incominciate, con molto successo, nei mesi scorsi. Una visita guidata speciale, riservata, a causa delle limitazioni anti-covid, a piccoli gruppi di 4 persone. Sarà un’occasione unica per percorrere le sale della villa accompagnati dalla guida, per una visita assolutamente in esclusiva.

Una villa prestigiosa in un piccolo borgo sul mare… Perché i Durazzo nel 1678 hanno voluto una residenza fastosa in riviera? E cosa ha spinto le altre famiglie dopo di loro a Santa Margherita Ligure? Seguiamo insieme il destino straordinario che ha reso Villa Durazzo famosa nei secoli e andiamo alla ricerca delle tracce che le famiglie nobili hanno lasciato nelle sale, negli arredi, nelle opere d’arte…

Le visite si terranno tutti i mercoledì e venerdì e saranno articolate su due turni: primo gruppo alle ore 14:30, secondo gruppo alle ore 15:30.

Il costo del biglietto, comprensivo della visita guidata è di € 7,00.

È obbligatoria la prenotazione anticipata al seguente numero: 3803623331

(L’ingresso è consentito nel rispetto delle normative anti-contagio: mascherina obbligatoria, misurazione della temperatura, autodichiarazione di non aver avuto sintomi, igiene delle mani).

L’apertura della villa è soggetta alle disposizioni del DPCM anticovid in relazione all’apertura dei musei, il calendario delle visite potrebbe quindi subire variazioni in base alla fascia di colore in cui è inserita la regione Liguria.