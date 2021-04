Ripartenza: domani maratona musicale al Carlo Felice

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

Dopo il Teatro Nazionale di Genova, che sabato ha annunciato la riapertura per il 30 aprile con un ricco programma di eventi per i suoi 70 anni, anche il Teatro Carlo Felice di Genova ha annunciato oggi la sua ripartenza per giovedì 29 aprile.

Domani, martedì 27 aprile 2021, alle 11 nel foyer del Teatro l’assessore regionale alla Cultura e agli Spettacoli Ilaria Cavo parteciperà alla conferenza stampa per la presentazione della ‘maratona musicale’ in occasione della riapertura al pubblico.

“È un grande segnale – sottolinea l’assessore regionale alla cultura e agli spettacoli Ilaria Cavo – le maestranze, dai tecnici ai musicisti e ai cantanti non si sono mai fermati, hanno seguito tutti gli eventi della città come il 25 aprile, hanno prodotto eventi live in streaming e televisivi, in un continuo rapporto tra il pubblico e l’orchestra.