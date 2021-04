Recco: arcata finita, torna capolinea, gabinetti e uffici Amt

Ultmata la manutenzione straordinaria all’arcata del viadotto ferroviario adiacente a via Ippolito D’Aste, l’area sottostante è stata asfaltata. Vi tornerà il capolinea e il deposito mezzi dell’Amt; spartirà anche l’area riservata ai pullman turistici. Nell’area, lato via Roma, oltre all’edicola sorgeranno: sala d’attesa, ufficio Amt e due gabinetti (per uomini e donne) riservati ai dipendenti Amt. Un progetto caro a Paolo Badalini. La segnaletica verrà tracciata non appena le condizioni meteo lo consentiranno; i lavori per realizzare gabinetti, ufficio e sala d’aspetto avranno inizio forse a giugno. A ponente del piazzale verrà anche tracciata una corsia riservata ai veicoli diretti in via 25 Aprile nel momento in cui inizieranno i lavori alla successiva arcata del viadotto ferroviario previsti a inizio luglio (salvo slittamenti a settembre).

E i gabinetti per i cittadini? Sono previsti dove erano prima, al limite della copertura del torrente e del parcheggio; dovrebbe occuparsene l’assessore ai Lavori pubblici Caterina Peragallo.

Claudio Garbarino, “assessore ” ai trasporti della Città metropolitana spiega: “Abbiamo ottenuto dal Mit 166.000 euro per realizzare il progetto. Ho coinvolto anche i tecnici e l’amministrazione di Recco. Verrà un complesso armonizzato come avvenuto in piazza delle Nazioni a Rapallo; con edicola, uffici, sala di aspetto, gabinetti. Ci guadagnerà anche il centro di Recco”.





Luciano Garbarino