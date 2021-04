RASSEGNA STAMPA. Asl 4: risalgono contagi e ricoveri

Oggi, lunedì 28 aprile, auguri a Valeria. Mercati settimanali: Recco; Riva Trigoso. Parole: culturismo (pratica ginnica che tende a sviluppare una vistosa muscolatura). Proverbi: “Chi non rispetta il cane, non rispetta il padrone”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Emergenza covid: “Nella Asl 4 risalgono contagi (22) e ricoveri (40). Depositi bancari: Chiavari regina con oltre un miliardo (Commento. In molti i depositi, specie i più cospicui, li fanno fuori città. Occorre poi specificare il numero dei residenti per ogni singolo paese).

25 Aprile: “A Chiavari ricordato don Bobbio; manifestazioni in tutti i comuni”; “Chiavari, funerale collettivo per tutti i partigiani”. Spiagge: popolate fin dal mattino.

Sestri Levante: casello A-12 chiuso fino all’8 maggio. Casarza Ligure: incubo subappalto per 15 lavoratori. Chiavari: la sede del Banco restaura la facciata. Chiavari: “Servono garanzie per investire sui giovani. Chiavari: pensioni, da oggi gli accrediti alle Poste. Chiavari: pronto il lungofiume. Chiavari: gara rifiuti e annessione Italgas in Consiglio. Chiavari: il mercatino dei sapori passa a Confesercenti.

Recco: insegue il cane, finisce in un canneto.

