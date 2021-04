Le piogge causano frequenti smottamenti e l’amministrazione comunale di Rapallo cerca di evitare i disagi mettendo in sicurezza muri e protezioni stradali, in particolare nelle frazioni. A Sant’Andrea di Foggia, con ordinanza dirigenziale a firma dell’architetto Fabrizio Cantoni, l’esecuzione di lavori per un valore di oltre 200.000 euro, è stata affidata alla ditta “I.co:Stra srl” con sede a Genova in corso Torino.

L’assessore ai Lavori pubblici Filippo Lasinio che con i dirigenti del settore tecnico segue tutti i lavori in città