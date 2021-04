Rapallo: auto d’epoca, presentata la Milano Sanremo

Anche quest’anno Rapallo è stata scelta come tappa intermedia della Rievocazione storica automobilistica Milano – Sanremo, una manifestazione prestigiosa e ricca di valore storico in programma da giovedì 6 a sabato 8 maggio. Questa mattina in Regione si è svolta la conferenza stampa presente il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco e Giorgio D’Alia il vicesindaco di Portofino dove la manifestazione farà visita.

Carlo Bagnasco dice: “Una gara fantastica che rappresenta il connubio tra la migliore ingegneria automobilistica del passato, le più prestigiose firme del design, la sana competizione sportiva e la promozione delle bellezze naturali del nostro Paese, tra le quali Rapallo entra a pieno diritto offrendo variegati scenari paesaggistici suggestivi. Questo è uno dei primi eventi di spicco che si svolge in questa stagione turistica, speriamo che sia di buon auspicio per una cauta e progressiva ripresa del nostro Paese”.