Chiavari: pesca al colpo, prima prova campionato regionale

Da Umberto Righi, Fima Chiavari, riceviamo e pubblichiamo

Finalmente si ritorna sui campi gara, l’attesa è stata lunga, ma finalmente si “pesca”, con tutte le cautele del distanziamento sanitario, mascherina, guanti e mille attenzioni, ma si possono immergere le lenze e catturare qualche pesce.

L’occasione è stata con la prima prova del Campionato Regionale Squadre di Pesca al Colpo, selettiva x il Campionato Italiano di Società 2022, disputatasi domenica 25 aprile 2021 presso il lago Giugi di Massa, e organizzata dalla Asd Il Cormorano (SP), con Giudice di gara Roberto Di Franco e Direttore di gara Michele Sambuceti.

Alberto Cordano (Fima) con la carpa che lo ha portato al vertice.

Netta la supremazia degli organizzatori, del resto già si sapeva, che la Asd Il Cormorano avrebbe fatto man bassa di premi, confermato dal punteggio di sole 5 penalità (1+1+1+2) e 58.300 punti.

Secondo posto in classifica per La Gallinara (SV) con 11 penalità e 33525 punti; terzo scalino del podio provvisorio per la Valdimagra (SP) con 13 penalità e 22.335 punti.

Ma fra tanti “mostri sacri”, per la Squadra della Fima/Garbolino Chiavari è stata da subito una battaglia pagata a caro prezzo per la poca conoscenza del campo di gara, terreno fertile invece x gli atleti dell’agonismo spezzino. Ma come dice il proverbio “la vecchia volpe perde il pelo ma non il vizio” …. di vincere, infatti Alberto Cordano dopo vari tentativi trova la lenza giusta e cattura diversi pesci tra cui una grossa carpa che lo ha portato ai vertici di classifica conquistando il secondo di settore con 9920 punti. Un piazzamento che ha permesso al Team Fima/Garbolino composto da Alberto Cordano, Basilio Bellusci, Enrico Botto e Alberto Co’ (tutti 5 di settore), di risalire la china raggiungendo il 5° posto assoluto in classifica x squadre.

Ma il cammino è ancora lungo, prossimo appuntamento Regionale sarà il 30 maggio al Curadi di Spezia, poi il 27/6 al Lago Gallinara di Imperia e la finale al Lago Giacopiane di Borzonasca il 18 luglio, una ghiotta occasione per far conoscere il nostro pescoso lago gestito da Fipsas Genova.