Parco Portofino: Girani replica a chi non vuole sia nazionale

Da Alberto Girani, già direttore Parco regionale di Portofino riceviamo e pubblichiamo

Caro Mario Parodi,

io le rispondo con il mio nome vero, potrei firmarmi Giobatta Repetto e inalberare il vessillo di San Giorgio, ma se le devo dire che non conosce parte dei temi dei quali scrive, preferisco farlo con il mio nome, è un po’ come dire che mi sento diverso da lei, preferisco la trasparenza, ho conosciuto anche direttamente troppi padroni a casa nostra che erano ladroni a casa nostra (sto parlando di alcuni amministratori anche locali), cioè quella che è la mia terra, che stanno devastando, e nascondevano i loro interessi, mandando avanti altri con argomenti da cattivo politico, come quelli che leggo nel suo scritto, che vogliono confermare con luoghi comuni chi non ha voglia di affrontare il nuovo che avanza, bello o brutto, difficile o molto difficile che sia.

Nel suo delirio di argomentazioni e luoghi comuni contro il Parco dice che il comune di Portofino ha messo il centro abitato fuori dal Parco, il che significa che del Parco parla senza neppure avere visto una cartina e averne un’idea dei confini e del funzionamento delle regole.

Lei sostiene che se c’è un Parco Nazionale comanda Roma; la pregherei di leggere la legge sui parchi, studiare come è composto il Consiglio che dirige un Parco Nazionale e vedere, oltre che nella legge nella realtà, cosa è accaduto nel Parco delle Cinque Terre e capire se oggi, nel bene e nel male, il contesto socioeconomico di lì sia nel complesso migliore o peggiore di quello del secolo scorso e se abbiamo localmente qui, più o meno possibilità di loro di affrontare e superare la crisi.

Il Parco delle Cinque Terre continua a convogliare fondi europei e nazionali sul suo territorio, solo la settimana scorsa 5 milioni per i muri a secco, che significano più lavoro e più sicurezza, qui il bilancio del Parco del 2021 non è stato ancora adottato.

I suoi amministratori locali, a partire da quelli della Regione Liguria che non vogliono il Parco Nazionale, le persone a cui lei da il consenso, e probabilmente è una di queste sotto pseudonimo, sono coloro che stanno gestendo non solo il parco, ma il territorio come lei descrive, devastato dai cinghiali, utilizzato e fruito non tanto senza regole, ma senza chi le controlla, senza momenti di condivisione, pensando che i cittadini vadano disinformati per diventare un gregge nel quale pescare voti per rimanere padroni a casa nostra, comunicandoci che ci sano grandi risultati da difendere, mentre in realtà stiamo affondando.