Monterosso: i lavori alla statua del “Gigante” stanno per terminare

di Guido Ghersi

A Monterosso al Mare, nelle Cinque Terre, l’emblema del paese, la statua del “Gigante” in località Fegina, sta per essere virtualmente consegnato, grazie all’intraprendenza del proprietario della villa, ai monterossini e ai turisti. Infatti i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza sono al rush finale. “Statua monumentale tutelata”: è l’importante riconoscimento, l’onorificenza che ha fatto scattare una molla in Maurizio Marino, notaio di Verona, proprietario della statua da circa 60 anni, che con un esemplare gesto, grazie anche all’autorizzazione della Soprintendenza ai Monumenti per la Liguria, ha deciso di mettere in sicurezza la celebre statua, rappresentante il Dio Nettuno e di offrirle un look più consono.