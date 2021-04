Levanto: festeggia i 99 anni e i 60 di matrimonio

di Guido Ghersi

La Liguria, è certamente terra di longevi e anche a Levanto non mancano. Infatti Amedeo Pietro Rezzano, il prossimo mercoledì 28 aprile, taglierà il traguardo dei 99 anni di vita, essendo nato

A Levanto il 28 aprile 1922. I geni del suo “dna”, che dovrebbero essere imbottigliati e conservati, come la sua vitalità, la prova certa che davvero la giovinezza non è un fatto anagrafico, ma dipende da come si affronta l’esistenza e dal cuore che anima ogni azione nella vita. In questi 99 anni, Amedeo ha dimostrato sempre di averne tanta con tutti, perché spegnere 99 candeline non è da tutti!

Ma il nostro vegliardo, giovedì 6 maggio prossimo, festeggerà un secondo importante traguardo. quello delle “Nozze di diamante” unitamente alla moglie Anna Teresa Del Bene, uniti in matrimonio il 6 maggio 1961 nlla chiesa-santuario di Nostra Signora della Guardia. A brindare, unitamente alla coppia , sarà un grande gruppo di parenti ed amici, oltre a numerosi nipoti. I coniugi sono molto conosciuti nella cittadina rivierasca per aver gestito con successo, per lunghi anni, un negozio di generi alimentari in località Madonna della Guardia.

Festeggiare le “Nozze di diamante” è qualcosa di più unico che raro. Diventa la celebrazione del viaggio di due persone che si amano da sempre, che hanno saputo resistere alle difficoltà ed hanno creato, con la loro unione, qualcosa di speciale.