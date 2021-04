Lettere/ “Parco Portofino: perché vogliono che comandi Roma?”

A firma Mario Parodi riceviamo e pubblichiamo

E’ vero che non ho mai fatto il contadino, ma il Monte di Portofino lo conosco e ho conosciuto molti contadini che ci risiedevano, e che mi hanno raccontato come ci vivevano. E anche adesso quando ci vado e parlo con gente del posto le cose non sono cambiate. Provo pena per l’arroganza di chi vuole fare un parco Nazionale senza sapere cosa ne pensano i residenti di un parco che li vede coinvolti in prima persona; perché gli escursionisti come me girano e poi se ne vanno ma loro restano a picchiarsi con restrizioni assurde e obsolete e il menefreghismo delle istituzioni. Dovrei dire restavano perché molti di coloro che conoscevo purtroppo non ci sono più. Ma certo mi ricordo ancora la loro rabbia per l’abbandono nel quale sono stati lasciati. Dai miei settanta e passa anni posso permettermi di guardare questo monte anche con gli occhi di chi ho conosciuto e che qui ci viveva. E ne ho viste e sentite troppo per potere dimenticare.

Il Comune di Portofino da anni ha messo il proprio centro abitato fuori dal parco. Allora mi chiedo e vi chiedo: ma perché se in un parco ci si sta tanto bene, il Comune di Portofino ha fatto ciò?

Certamente un parco migliorato potrebbe essere una buona cosa, soprattutto per chi vive sul turismo, ma penso che invece sarebbe solo una brutta copia di quello esistente che è devastato da cinghiali, sporcato da escursionisti maleducati, percorso da ciclisti che ormai corrono dove vogliono senza rispetto per chi incontrano. Autorizzati da chi?

E ci sono comitati che vogliono il parco Nazionale con fantomatiche proposte di allargamenti. Fantomatiche perché staccate dalla realtà del territorio e dalla gente che in questa realtà ci abita. E anche “circoli” politici lo vogliono. (I circoli mi hanno fatto sempre pensare a persone che probabilmente si sentono incapaci di affrontare la vita in prima persona e che allora si riuniscono in gruppi, in branchi, perché così si sentono più forti.) Certamente questi “signori” possono fare presa su persone sprovvedute che non conoscono la vera realtà dei parchi e di chi ci è vissuto e ci vive dentro.

Perché vogliono il parco di Portofino nazionale? Per quali fini? Per i favolosi finanziamenti previsti? E dove andranno a finire questi soldi? Perché nessuno va a parlare con i residenti nei parchi? E ripeto per l’ennesima volta: credete davvero che la gente di questi posti e i politici che li rappresentano venderanno i loro territorio a quelli di Roma che verranno a comandare? Perché chi finanzia poi comanda. Non dimentichiamoci che nessuno fa niente per niente.