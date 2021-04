Lavagna: in Consiglio il bilancio consolidato 2019

Dal Comune di Lavagna riceviamo e pubblichiamo

Convocazione del Consiglio Comunale in sessione ordinaria per le ore 17.30 del giorno 27/04/2021, presso la Sala Maggiore del Palazzo Comunale ed in eventuale seconda convocazione per le ore 17:30 del giorno 28/04/2021.

Per emergenza covid la seduta si terrà senza la presenza del pubblico; si potrà seguire in streaming. Di seguito l’ordine del giorno:

l Bilancio consolidato 2019 ai sensi dell’Artìcolo 151, comma8, del Decreto Legislativo 267/2000

2 Dup: Documento Unico di Programmazione 2021 – 2023: approvazione

3 Indirizzi per il modello gestionale organizzativo per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel bacino golfo del Tigullio

4 D.Lgs. 23-06-2011, n. 11S – Approvazione bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati

5 Pratica sportello unico Suap n. 2/2020 Proposta di variante urbanistica al vigente P.R.G. ( zona D4S ) – settore di ponente del Porto Turistico. Procedimento unico – art. 10 L.R. n. 10/2012 es.m. Richiedente: Porto di Lavagna 8.P.A. Assenso

6 Realizzazione ampliamento del calibro stradale della viabilità di collegamento tra la località Ruscalla e la Sp. 34. Approvazione schema accordo di programma tra il Comune di Cogorno e il Comune di Lavagna