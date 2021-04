Cogorno: al Villaggio corso biennale per estetista

Dal Villaggio del Ragazzo riceviamo e pubblichiamo

“Dalle tecniche di base fino ai segreti per aprire un centro di successo: è la formazione la chiave per affacciarsi al mondo del lavoro”.

Nonostante il periodo di crisi che ha colpito l’economia mondiale negli ultimi 2 anni, il settore estetica è comunque riuscito a mantenere alti livelli occupazionali, con oltre 4000 centri estetici attivi in Liguria nel 2020. Questo settore, rispetto ad altri, continua a dare prospettive di sviluppo, e non a caso, di recente, si è registrato un forte interesse da parte di svariate tipologie di utenti. Ma, come in tutti i mestieri, non si può improvvisare, e per rispondere alle richieste delle numerose persone interessate, ci si prepara a riaccendere le luci dell’Area Benessere del Villaggio del Ragazzo per ospitare un nuovo Corso di formazione biennale per estetista.

Spiega la coordinatrice dei corsi ed esperta di settore Rosaria Floridia:

«Trattandosi di un mercato solido e aperto a continue innovazioni, è fondamentale fornire tutti gli strumenti necessari per accrescere, sempre, le competenze degli operatori del settore, qualificandoli nei termini di legge. Il nostro corso si rivolge a giovani maggiorenni e adulti interessati al settore wellness and beauty, che vogliano sviluppare competenze specifiche e professionalità in modo tale da poter rispondere alle richieste del mercato del lavoro e della clientela».

Il prossimo corso in cantiere, della durata di 1800 ore, permette di conseguire la Qualifica di Estetista (Attività riconosciuta da Alfa Liguria ai sensi dell’art. 76 della L.R. 18/09 Decreto prot. n. 826 del 05 giugno 2020) e apre le porte al mondo del lavoro, attraverso lo stage formativo previsto dal progetto, mettendo gli studenti in contatto con aziende del settore e imprese ricettive turistiche, che hanno sempre più bisogno di figure professionali qualificate che lavorino all’interno dei loro centri benessere. Il corso inoltre, dà la possibilità di accedere ad un secondo step per arrivare a lavorare in proprio o dirigere centri, previa frequenza di un ulteriore anno formativo.

Le lezioni, teoriche e pratiche, sono organizzate nel pieno rispetto della normativa anti Covid-19 prevedendo anche lezioni in FAD. Il tutto nella cornice del Centro San Salvatore – Villaggio del Ragazzo, da sempre punto di riferimento sul territorio per coloro che intendono acquisire competenze concretamente spendibili sul mercato del lavoro.

Conclude Rosaria Floridia: «Una formazione altamente professionalizzante, in grado di rispondere ad ampio raggio ed in modo competitivo alle esigenze del settore e di fornire competenze specialistiche garantendo una formazione pratica con elevati standard di qualità. Abbiamo riprodotto all’interno della realtà del Villaggio del Ragazzo un’Area Benessere allestita come un vero e proprio Centro Benessere, che comprende: una zona reception dedicata all’accoglienza, ampi spazi operativi dedicati ai trattamenti all’interno dei quali vengono utilizzate metodologie didattiche personalizzate, ed un nuovissimo spazio allestito per accogliere docenze di trucco professionale. I partecipanti potranno inoltre usufruire di una linea di cosmetici appositamente selezionati a marchio “Villaggio”. Le nostre porte sono sempre aperte per coloro che vogliano farsi un’idea di come lavoriamo e della serietà che mettiamo in ogni aspetto, dalla cura degli ambienti all’approccio professionale e umano che abbiamo con i nostri studenti, fino alla preparazione altamente qualificata dei docenti».

Per maggiori informazioni:

Web www.vrsformazione.it/corsi/servizi-alla-persona/corso-biennale-estetista

Telefono: 0185 375261 oppure 351 9402450.

È possibile anche fissare un appuntamento per visitare i laboratori.