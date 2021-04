Traffico in sofferenza in centro a Chiavari per un tir rimasto incastrato nel sottopasso di corso Garibaldi. E’ intervenuta la polizia municipale e dopo 45 minuti circa la circolazione è tornata alla normalità. Non è stato neppure necessario l’intervento dei vigili del fuoco: in questi casi basta sgonfiare quanto basta gli pneumatici per evitare maggiori danni.