Chiavari: successo della regata Laser selezione nazionale

Dalla Leganavale Chiavari e Lavagna riceviamo e pubblichiamo

Si è conclusa Domenica 25 Aprile 2021 la regata velica Laser selezione nazionale che ha visto sfidarsi le classi ILCA7- ILCA 6 e ILCA4 nello specchio acqueo antistante la città di Chiavari.

Grande successo della manifestazione organizzata dalla Lega Navale di Chiavari-Lavagna che, come da tradizione, intitola dal 2018 la regata al socio emerito Antonio Capizzi atleta e istruttore e co-organizzata dallo Yachting Club Chiavari che mette in palio il trofeo Luigi Boletto – Caravella d’argento. Appuntamenti normalmente separati in calendario ma uniti quest’anno da necessità dettate dalle restrizioni Covid-19. Le concomitanti coincidenze sulla data di regata tuttavia celebrano al meglio la vita delle persone unendo la tradizione storica alla passione per la vela.

Federico Bianchi, presidente della L.N.I. e Roberto Bosè Presidente YCC aprono la premiazione sottolineando come la sinergia tra le due realtà nautiche del territorio sia il vento più favorevole alla concretizzazione dei risultati.

Circa quaranta gli iscritti quasi tutti giovanissimi –categoria Master a parte- che hanno regatato in un week end di sole anche se con poco vento, situazione che ha costretto la partenza delle prove di Sabato 23 Aprile a un ritardo poi recuperato. Bella la sfida in acqua nel percorso di regata seguita in mare dal Comitato di Regata presieduto da Francesco Misurale e dalle barche di appoggio L.N.I. e supportata a terra dal Comitato di Giuria e Proteste presieduto da Enrico Pilla.

Sul podio non sono mancati momenti di emozione durante la consegna dei premi nel ricordo dei due soci scomparsi. La Coppa Capizzi, abbinata alla classe Laser ILCA 7 , viene assegnata ad Alessandro Boschetti e accompagnata da un ricordo della moglie Enrica Bertini e dell’amico e Presidente L.N.I. Federico Bianchi. Secondo e terzo posto a Novella Roberto e Belgrano Elia.

Il Trofeo Luigi Boletto-Caravella d’argento, abbinata alla classe ILCA 6, viene assegnato a Balbi Valentina. Alla giovane regatante, agli organizzatori e alle istituzioni presenti le parole di ringraziamento della Dott.ssa Adriana Boletto che raccoglie il testimone e riprende la tradizione nel ricordo del padre. Secondo e terzo posto a Matilde Garaventa e Matteo Mulone.

La classe ILCA 4 destinata ai giovanissimi vede al primo posto Costanza

Curcio , secondo e terzo classificati Alice Scarlatti e Dario Deambrogio.

Tutti i premi sono stati ritirati dagli atleti in osservanza delle regole anti-covid.

Il mondo della vela, durante la consegna dei premi, celebra il 25 Aprile con la partecipazione di Maria Grazia Daniele Presidente ANPI chiavarese che, richiamando alla memoria il valore della libertà, offre ai primi classificati delle varie classi Laser la graphic novel realizzata da due studentesse di Chiavari per l’ANPI e valorizzata dalla telefonata del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La cerimonia di premiazione è stata effettuata all’aperto nell’area antistante la sede della Lega Navale al Porto Turistico di Chiavari, davanti al pubblico di regatisti e alla presenza del Sindaco di Chiavari Dott. Marco di Capua che ha rievocato con apprezzamento la figura di Antonio Capizzi e Luigi Boletto , entrambi conosciuti personalmente.

Presenti anche il Vicepresidente di Marina Chiavari Germano Tabaroni e per la Capitaneria di Porto il Comandante Eddy Giudice e il Comune di II° Classe Rebecca Menna.

In chiusura la consegna dei gadgets Cressi Sub avvenuta per estrazione.

Gli organizzatori L.N.I. e YCC ringraziano tutti i partecipanti, i soci che si sono adoperati per la buona riuscita della manifestazione sia a terra che in mare, la Cressi Sub per aver supportato con donazioni e gadgets la manifestazione, FIV Federazione Italiana Vela, Associazione Laser, ANPI Chiavari, Marina Chiavari, Comune di Chiavari, Guardia Costiera.

Prossimo appuntamento della L.N.I. Regata Paralimpica Sabato 1 Maggio e Domenica 2 Maggio 2021.

La premiazione del trofeo Luigi Boletto