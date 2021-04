Chiavari: da oggi è una ‘Città dell’Olio’

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

“Chiavari è entrata a far parte dell’Associazione Città dell’Olio e ne siamo particolarmente orgogliosi” dichiara l’assessore alla Promozione della Città, Gianluca Ratto.”Tutelare il paesaggio olivicolo, promuovere la storia e la cultura dell’olivo e dell’olio di qualità, valorizzazione la denominazione di origine con opportune strategie di marketing, sono solo alcuni degli obiettivi che si pone l’Associazione – aggiunge Ratto – Visto il crescente interesse, dimostrato anche dal successo degli eventi tematici nati su tutto il territorio nazionale, come amministrazione abbiamo il compito di sensibilizzare i produttori sul grande potenziale turistico del mondo dell’olio Evo. I frantoi non sono più soltanto luoghi di produzione, ma si stanno trasformando in ambienti multifunzionali, di accoglienza, aperti tutto l’anno, con proposte che potranno essere inserite all’interno di specifici pacchetti turistici, come le degustazioni, l’assistere alla raccolta delle olive e alla loro molitura”.