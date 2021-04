Chiavari: “Confusa riforma urbanistica regionale”

Da Luca Garibaldi consigliere e capogruppo del Pd in Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo

dopo 32 mesi, ieri la Procura di Genova ha chiuso le indagini sul crollo del Ponte Morandi che è costato la vita a 43 persone. 69 sono le persone a cui sono state notificate le chiusure dell’indagini e ora entro l’estate si terrà il maxiprocesso.



Un lavoro impressionante, di raccolta di dati, di documenti, che nelle conclusioni dell’accusa sostengono che prima del 1990 Autostrade era a conoscenza del rischio crollo, in particolare delle condizioni del pilone 9, e che si sono susseguite numerose negligenze, mancati controlli, continua sottovalutazione, fino al 14 agosto del 2018.



“Oggi sappiamo che si poteva chiudere quel ponte anche solo un mese prima, e salvare chi non c’è più”. Commenta così Egle Possetti, la portavoce del comitato delle vittime del Ponte Morandi – Anche solo pochi giorni prima della tragedia, anche solo una persona tra quelle che sapevano che il Morandi fosse marcio, avrebbe potuto evitare quello che è successo. Sarebbe bastato chiuderlo il mattino del 14 agosto, sarebbe bastato solo uno, a uscire dal coro e lanciare l’allarme. Probabilmente il ponte sarebbe venuto giù comunque, ma da solo, senza nessuno sopra. E invece no, le responsabilità sono corali, in tanti sapevano, tolleravano, e questa corresponsabilità così larga è la cosa più inaccettabile. Oggi speriamo solo in una giustizia che ci meritiamo, e in un processo che non abbia tempi troppo lunghi, perché sarebbe l’ennesimo macigno sulla nostra memoria.”



LA RIFORMA URBANISTICA DI TOTI: TANTA CARTA E NUOVI VOLUMI?

Oltre alla gestione della campagna Covid, con i suoi ritardi e le sue difficoltà, le priorità della Giunta sono concentrate anche su un tema, quello dell’urbanistica.



Oggi andrà in discussione la proposta di modifica della legge urbanistica regionale. Una proposta che – passata un po’ sotto silenzio – rischia di modificare in maniera molto rilevante l’assetto del territorio.



In cosa consiste? In parole semplici, si divide la pianificazione dei Comuni. Alcuni – i più piccoli – manterranno i PUC (anche se ben pochi lo hanno, perché fare un PUC è un’impresa). Altri – quelli più grandi e quelli sulla costa – potranno organizzarsi in maniera diversa. Al posto del singolo Piano, ne potranno organizzare due: uno che si chiama PSI – Piano dei Servizi e Infrastrutture – destinato alla città “pubblica”, e l’altro che si chiama PUL – Piano Urbanistico Locale – che in maniera molto semplificata disciplina il resto.



Già questo aspetto risulta un po’ singolare, anche perché non si semplificano le procedure raddoppiando gli strumenti a disposizione dei Comuni.

L’altro aspetto è che questi piani dovrebbero basarsi sulle indicazioni contenuti nel Piano Territoriale Regionale, il principale strumento di pianificazione. Peccato che ad oggi questo piano non ci sia e che quindi i Comuni dovranno organizzarsi alla cieca, senza un quadro chiaro degli obiettivi e dei vincoli. E’ un po’ come comprare dei mobili senza avere le misure di casa.

Infine, e non ultimo: oltre alla mancata semplificazione, all’aggravio di carta e procedure sui comuni, c’è anche il mancato rispetto delle norme sul paesaggio e l’ulteriore aggressione all’entroterra: in sintesi la strada scelta dalla Giunta Toti è quella di contrastare lo spopolamento dell’entroterra non con un investimento pubblico – più servizi, più scuole, più ambulatori, più mobilità – ma di favorire l’insediamento privato, con minori vincoli dal punto di vista della tutela del paesaggio.



Una scelta folle e controproducente. La strada è diversa: semplificazione reale e un piano paesaggistico chiaro.



IL CONSIGLIO REGIONALE, OLTRE IL COVID

Martedì come di consueto si svolgerà la seduta del Consiglio Regionale. Sarà un Consiglio fatto di interrogazioni che non riguardano solo le politiche inerenti alla campagna vaccinale o alla pandemia.

Alcune pratiche a cui tengo particolarmente ve le elenco qui:

La crisi dei lavoratori portuali: chiederemo alla Giunta di muoversi immediatamente per un sostegno ai lavoratori della CULMV e di tutto il comparto portuale, e di attivarsi in particolare presso l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, affinché si muovano celermente per superare le difficoltà della crisi economica e garantire l’operatività dello scalo genovese.

Iva agevolata per i prodotti di igiene femminile: ve lo avevo già annunciato, ma visto che è un tema a cui tengo particolarmente, ci tengo a ricordarlo ogni volta che posso. La mozione che andremo a discutere sarà per mettere l’iva agevolata al 4% e non più al 22% come per i beni di lusso. Nel frattempo l’iter per la proposte di legge di un “bonus assorbenti” va avanti.

La sicurezza dei lavoratori sulle autostrade: le condizioni dei lavoratori sulle autostrade sono note a tutte, e diventano ancora più critiche in questo periodo di forte disagio della viabilità. Per questo abbiamo chiesto di mettere in attuazione il prima possibile le leggi per la loro sicurezza e di convocare un tavolo sulla sicurezza entro 30 giorni.

Naval’nyj: avevo già presentato un Ordine del giorno in aula viste le condizioni assolutamente preoccupanti di Naval’nyj di cui siamo venuti a conoscenza dalla stampa. La maggioranza in Regione non ha voluto firmare il mio ordine del giorno ma spero che nella seduta del Consiglio almeno lo votino.

I gravi rischi della violazione dello stato di diritto: viste le gravi notizie che da anni riceviamo sui diritti umani, e specialmente delle minoranza LGBT e della politiche di parità di genere, chiederemo alla Giunta di denunciare gli evidenti gravi rischi di violazione del Governo turco, polacco e ungherese, oltre che a chiedere al Governo che vengano convocati quanto prima l’Ambasciatore turco, l’Ambasciatore ungherese e l’Ambasciatore polacco per manifestare ufficialmente la ferma condanna dell’Italia.

L’antifascismo: ci ricordiamo tutti le gravi scene che si sono svolte durante una seduta di Bilancio nel Comune di Cogoleto, dove tre Consiglieri della minoranza usavano il saluto romano per votare. Ho voluto cogliere il periodo del 25 Aprile per chiedere a tutto il Consiglio Regionale di denunciare e di dirsi assolutamente contrario a quel tipo di gesto, e a quel tipo di ideologia, stigmatizzando ogni iniziativa che preveda un revisionismo della nostra storia o che preveda dei gesti che oltraggiano le istituzioni, tutte.



LO SCORSO CONSIGLIO, TRA LE ASSENZE

Durante lo scorso Consiglio, invece come spesso accade, non è stato possibile avere risposta a molte delle iniziative che i Consiglieri avevano presentato: il Presidente era assente e alcuni Assessori, che erano dati presenti in realtà all’ultimo minuto hanno comunicato la loro assenza per motivi istituzionali.

Qui vi lascio quello che abbiamo presentato noi, tre semplici proposte applicabili sin da subito per dare quell’accelerazione di cui la campagna di vaccinazione regionale ha bisogno Alcune sono direttiva che vengono previste anche dal Piano Nazionale, a maggior ragione Regione Liguria deve metterle in pratica da subito.



LA NARRAZIONE DELLA VIOLENZA

Molti di noi hanno visto il video di Beppe Grillo, mentre cerca di difendere il figlio accusato di abuso sessuale su una ragazza.

In quei pochi minuti di urla di Grillo c’è esattamente tutta la narrazione, pericolosa, maschilista e sessista, di cui evidentemente ancora oggi non riusciamo a liberarci.

Non ci sono molte parole che possono essere dette in circostanze del genere, perché si rimane attoniti vedendo quanto ancora siamo indietro, quanto ancora riusciamo ad essere un paese che non capisce tutto quello che si può creare dopo una violazione del genere.

La catena umana, specialmente di donne, che si è creata dopo questa vicenda è forsa la sola cosa positiva di questa terrbile storia. Donne che con l’#ilgiornodopo hanno raccontato cosa hanno fatto il giorno dopo essere state violentate, facendo capire quello che può scattare nelle persone che subiscono una violenza, non facendo sentire sole le altre donne che magari ancora oggi non hanno denunciato.

Anche come politica e come istituzioni la strada da fare è ancora lunga: case rifugio, ascolto sensibile e aiuto immediato sono solo alcune delle cose che necessitiamo ma che in Italia mancano ancora in maniera sufficiente.

Vi ricordo, per concludere, che esiste il 1522, un numero di telefono gratuito e attivo 24 ore su 24, a cui poter fare riferimento in caso di violenza e che esiste la pagina “donnexstrada”, che si è inventata un metodo per fare sentire le donne più sicure mentre tornano a casa da sole.

25 APRILE

Come lo scorso anno, questo 25 Aprile, è stato un anniversario strano. Non il solito corteo per le vie della città, ma tante situazioni sperse con piccoli momenti con poche persone.

Io ho partecipato ad una serie di iniziative che le Anpi del territorio hanno voluto organizzare.

il 22 Aprile, l’Anpi di Chiavari in collaborazione con il Comune di Chiavari ha inaugurato, in concomitanza con la giornata mondiale della Terra, il primo Parco della Memoria in Liguria.

Il 24 Aprile mi sono recato a Campo Ligure per un momento organizzato dall’Anpi di Genova, in solidarietà dopo gli atti vandalici contro l’ANPI locale.

Il 25 Aprile mi sono recato Riva Trigoso e a Chiavari per un momento di celebrazione con le altre autorità, e infine ho posato un fiore sulla culla della Resistenza del Tigullio, in Val Cichero, al Casone dello Stecca.



LOCAL: IL CASO NUA NATUA E IL LICEO DA VIGO

Il caso del Nua Natua ha creato scandalo, giustamente. Sfrattare un gestore di un bene pubblico, una struttura ricettiva, con fattoria didattica e un lavoro di vent’anni nella tutela del territorio, per fare cassa. Questa non è altro che l’ennesima dimostrazione di quando Città Metropolitana non tenga minimamente in considerazione il territorio ma pensi solo alla direttiva che arrivano direttamente dal Sindaco Bucci. Mi sono già impegnato del caso e presto vi farò sapere gli sviluppi, perché è inaccettabile che un bene pubblico possa passare nelle mani dei privati. Noi siamo a fianco dei gestori che hanno sempre messo prima di tutto la salvaguardia di quel luogo e che ancora oggi, chiedono semplicemente che quell’angolo rimanga un bene pubblico e non privato, per interessi e future speculazioni.



La storia infinita della succursale del Liceo Da Vigo a Chiavari non ha fine. Purtroppo le soluzioni sino ad adesso trovate, non si sono dimostrate attuabili o percorribili, o almeno in maniera solo temporanea.

Nel frattempo Città Metropolitana, dopo aver imposto l’apertura dell’indirizzo a Chiavari, se ne sta lavando le mani e l’Assessore Cavo in Regione non ha ancora trovato una soluzione degna per il numero di iscrizioni che continua a salire. Ho presentato un’interrogazione sul caso, anche per dare un’informativa chiara alle famiglie e vi farò sapere.



NEXT GENERATION EU: EUROPA E LIGURIA

In queste ore il Governo Draghi sta definendo i contenuti del Next Generation EU. Il piano dovrà essere consegnato alla Commissione Europea per le verifiche e le compatibilità, ma da maggio inizieranno le fasi più delicate del confronto, legate all’attuazione del Piano. Giovedì 29 marzo alle 18.30 con Brando Benifei, capodelegazione PD al Gruppo dei Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo, parleremo di Recovery Plan, di Europa e di Liguria. Non mancate!



IN DIRETTA: 25 APRILE

Vi lascio qui l’ultima diretta Facebook, nel caso ve la foste persa, che ho fatto con la Presidente ANPI e ex Senatrice Maria Grazia Daniele. Abbiamo parlato della nostra Storia, di Resistenza e di chi la nostra Storia l’ha costruita.



Come al solito, vi do appuntamento a sabato prossimo alle 14.30.