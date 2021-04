Carrodano: sì al bilancio, prevede lavori per 3.500.000 euro

di Guido Ghersi

L’amministrazione comunale di Carrodano, in media Val di Vara, guidata dal sindaco Pietro Mortola, ha approvato il bilancio di previsione 2021/2023 che prevede un lungo elenco di interventi che porteranno a circa 3,5 milioni di euro di interventi. Non sono stati previsti aumenti di tasse, considerate soprattutto le difficoltà delle aziende e strutture commerciali affrontate a causa dell’emergenza sanitaria. Tra le spese messe in cantiere, l’arredo urbano, il miglioramento della viabilità e parcheggi oltre alla sicurezza garantita dall’installazione di telecamere di sorveglianza e il sogno di allestire una squadra di Protezione Civile.

Inoltre il Comune conta di recuperare vecchie pendenze per contrastare l’evasione e gli accertamenti rimasti fermi dallo scorso mese di novembre fino a questo mese di marzo. Per le spese di opere pubbliche è prevista la somma di 100 mila euro per la viabilità; 60 mila euro per la pubblica illuminazione e 30 mila euro per gli impianti di video-sorveglianza. Stanno per essere completati i loculi; 50 mila euro andranno per interventi di somma urgenza e 15 mila per la formazione della squadra di Protezione Civile. Infine, il mutuo contratto con Credito Sportivo verrà destinato al completamento di un impianto per lo sport.