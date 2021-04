Camogli: ristoranti in via della Repubblica, un caso da risolvere

Testo e foto di Consuelo Pallavicini

Da oggi, dopo mesi di chiusura, i ristoratori hanno la possibilità di avere clienti nel loro esercizio commerciale, esclusivamente se dotati di tavoli all’aperto. Un piccolo segnale di possibile ripresa. Ma, in via della Repubblica a Camogli, aperta alla circolazione veicolare e ai posteggi sino alle 19, come è possibile mettere insieme passaggio di auto, sosta e tavoli nell’orario pranzo?

“Al momento la possibilità non c’è – spiega Antonio Santacroce, comandante della polizia locale – I ristoranti che hanno un dehor possono utilizzarlo solo quando la strada è chiusa. Per il pranzo ciò sarà possibile dal 1° di maggio, quando il passaggio tornerà ad essere interdetto dalle 13”.

Ciò rappresenta un problema, che va risolto. Una possibilità potrebbe essere quella di permettere, dalla 12 alle 15, di mettere i tavoli nelle due zone posteggio solitamente utilizzate la sera.