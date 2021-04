Camogli: la balneazione 2021 sarà regolata come lo scorso anno

L’assessore Tino Revello, il consigliere Oreste Bozzo e il comandante della Polizia Municipale Antonio Santacroce hanno incontrato la Guardia Costiera Ausiliaria e gli operatori balneari di Camogli e San Fruttuoso per definire le strategie operative e organizzative relative alla gestione delle spiagge, sulla base della normativa anti-covid.

In un clima di totale collaborazione si è deciso, visto il successo e il gradimento dello scorso anno per i quali l’assessore ha ringraziato tutti gli operatori coinvolti, di procedere anche questa estate con la medesima organizzazione, basata su accessi contingentati e sorvegliati, orari definiti, mantenimento delle distanze di sicurezza e controlli da parte delle autorità.

Verrà incrementato l’uso della cartellonistica per specificare le modalità di accesso alle spiagge e verrà garantito un monitoraggio attento e capillare da parte della Capitaneria e della Polizia Municipale.

Dal 24 giugno e fino al 12 settembre verranno sistemate le panne antinquinamento lungo la costa antistante le spiagge.

Per quanto riguarda San Fruttuoso, si sta valutando una procedura che consenta di ottimizzare il numero degli accessi, garantendo al contempo un afflusso regolamentato e limitato.

Anche a San Fruttuoso saranno incrementati i controlli.

Ulteriori e definitivi dettagli saranno resi noti dopo la riunione operativa che avrà luogo la prossima settimana, quando saranno presumibilmente disponibili anche le linee guida di Regione Liguria.