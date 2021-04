Camogli: fognatura a Bana, nuovo lotto da 360.000 euro

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Estendimento fognatura loc. Bana – via Filippo Degregori, lotto 5.

Affidati i lavori all’Associazione temporanea di impresa che ha come capogruppo Silvano Costruzioni s.r.l. con sede in San Pietro Vara.

L’intervento prevede la realizzazione di una nuova condotta fognaria dotata di adeguati pozzetti di ispezione e di allaccio, la realizzazione della nuova condotta idrica, la sistemazione degli scavi e la successiva asfaltatura delle aree di intervento.

L’importo di aggiudicazione è di oltre 360 mila euro, Iva esclusa.

Il progetto e la direzione lavori sono del Geometra Sandro Ghiglione di Rapallo, gli studi geologici del Dottor Fabio Tedeschi di Recco.

Il responsabile del procedimento Comunale è il Geometra Paolo Oneto, Area Lavori Pubblici.

L’intervento, interamente finanziato tramite la tariffa d’ambito – di cui al Programma degli Interventi 2020/2023 della Città Metropolitana di Genova – Ato Centro Est, è uno dei progetti esecutivi approvati a dicembre 2020 per la realizzazione di due tratti di rete fognaria nella via consortile e vicinaleadiacente a via De Gregori in prossimità del confine con il Comune di Rapallo (lotto 5) e in via Chiesa Vecchia Bana (lotto 6), nel tratto compreso tra la piattaforma ecologica e la fine della strada carrabile, per un valore totale di 829.000 euro. Questi tratti vanno a unirsi ai lotti già realizzati in via De Gregori per un totale di 2 milioni di euro.