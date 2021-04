Aperture: gli auguri di Sartori a bar e ristoranti

Da Augusto Sartori, responsabile di Fratelli d’Italia della ristorazione e dei locali notturni Regione Liguria, riceviamo e pubblichiamo

Auguri di buon lavoro a tutti i colleghi di ristoranti e bar, e ai loro collaboratori, che in questa settimana, pur tra molte incertezze, riaprono la loro attività per troppo tempo rimaste chiuse.

Ancora una volta saremo un motivo d’orgoglio per quell’Italia che, nonostante tutto, è invidiata nel mondo per la sua creatività e per la capacità di rinnovarsi nel solco di una grande tradizione.