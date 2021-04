Sestri: scende in campo il sociologo Armaldo Ferrari Nasi

Da Fratelli d’Italia – Sestri Levante e Val Petronio – riceviamo e pubblichiamo

Si è tenuta nei giorni scorsi in streaming l’assemblea degli iscritti al Circolo Territoriale Sestri Levante e Val Petronio di Fratelli d’Italia.

Giancarlo Stagnaro, chiamato a incarichi di responsabilità nel direttivo provinciale dove si occuperà di Enti Locali e Capogruppo in Consiglio comunale a Sestri Levante, ha passato il testimone di presidente e portavoce del circolo ad Arnaldo Ferrari Nasi, sociologo politico, già consulente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e docente di Analisi della Pubblica Opinione presso l’Università di Genova.

“Ringrazio per la fiducia che mi è stata accordata e spero di poterla ripagare con il massimo impegno – ha dichiarato Arnaldo Ferrari Nasi – Ritengo un onore, al di là dei miei impegni in campo nazionale, quello di poter rappresentare sul territorio che mi ha visto crescere, un partito che raccoglie sempre più consensi, ma che soprattutto stringe a sé quella comunità politica e sociale, che, da quasi 80 anni, tiene alti i valori e la coerenza della storia, che di sicuro appartengono alla tradizione della destra italiana.

Il nostro circolo continuerà a sostenere il responsabile provinciale degli Enti locali, Giancarlo Stagnaro, cui va il ringraziamento di tutti per aver sempre lavorato con passione, generosità e competenza e lo farà ora con ancora più forza grazie ai nuovi incarichi. Da Sestri Levante e dalla Val Petronio arriverà sempre il massimo impegno per far crescere Fratelli d’Italia, in collaborazione con i dirigenti regionali e provinciali, nel solco tracciato da Giorgia Meloni”.