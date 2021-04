‘Santa’: corone ai cippi che ricordano i Caduti della Resistenza

Santa Margherita Ligure ha ricordato la festa della Liberazione in forma ridotta a causa della pandemia, rispettando però il tradizionale rituale della deposizione di corone a lapidi e cippi che ricordano i Caduti nella lotta contro il nazifascismo e l’occupazione.

foto da Facebook

da Comunicazione Comune di Santa Margherita Ligure

Nel video le dichiarazioni del sindaco Paolo Donadoni e della presidente Anpi sezione Santa Margherita Ligure – Portofino Maria Grazia Barbagelata

https://youtu.be/3Q2SpC5HEs4

Come da tradizione, e nel rispetto delle normative sanitarie, il Sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni e la Presidente della sez. Anpi Santa Margherita Ligure – Portofino Maria Grazia Barbagelata hanno reso omaggio ai luoghi in cui sono ricordati i Caduti per la Libertà accompagnati dalla Polizia Locale e dal Cerimoniere del Comune Gianni Manzone.

La cerimonia si è conclusa al Monumento ai Caduti in corso Marconi a cui hanno partecipato anche il Comandante del Circomare della Capitaneria di Porto Ivan Bruno e il Comandante della Compagnia Carabineri di Santa Margherita Ligure Gianluca Carpinone.