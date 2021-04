Riaperture: da domani zona gialla, ma alle 22 coprifuoco

A partire da lunedì 26 aprile, la Liguria tornerà in zona gialla. Da lunedì, entrerà anche in vigore il nuovo decreto-legge, che proroga lo stato di emergenza a sabato 31 luglio mantenendo attivo il coprifuoco dalle 22 alle 5 e inserendo le cosiddette “certificazioni verdi Covid-19” che certificano l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un tampone con risultato negativo per garantire gli spostamenti in sicurezza. Di seguito una sintesi delle principali novità:

SPOSTAMENTI

Consentiti gli spostamenti tra le Regioni in zona bianca e gialla. Alle persone munite di certificazione verde, consentiti anche gli spostamenti tra Regioni in zona arancione o rossa. In zona gialla sarà possibile anche uno spostamento al giorno per andare a fare visita ad amici o parenti fra le 5 e le 22 a un massimo di 4 persone.

SCUOLA

Lezioni in presenza al 100% fino alla fine dell’anno scolastico per scuole dell’infanzia, elementari e medie. Licei e istituti tecnici potranno invece svolgere le lezioni in presenza al 70%, secondo ordinanza regionale in vigore fino all’8 maggio. Le Università potranno dare priorità alle lezioni in presenza.

PALESTRE E PISCINE

Consentito lo svolgimento di attività sportiva all’aperto in zona gialla, anche per sport di squadra e di contatto. Dal 15 maggio consentita l’attività delle piscine all’aperto e dal 1 giugno delle palestre.

BAR E RISTORANTI

Riapriranno bar e ristoranti, che potranno tornare ad offrire servizio al tavolo a pranzo e a cena esclusivamente all’aperto nel rispetto dei limiti orari. Dal 1 giugno, i ristoranti in zona gialla potranno fare servizio al tavolo anche al chiuso.

Per asporto e consegne, restano in vigore le regole precedenti: asporto consentito fino alle 18 per i bar, fino alle 22 per ristoranti ed enoteche. Nessun limite orario per il servizio a domicilio.

NEGOZI

I negozi restano aperti. Da lunedì potranno aprire anche le attività commerciali interne a centri commerciali e mercati anche nei giorni festivi e prefestivi.

MUSEI, TEATRI, CINEMA E IMPIANTI SPORTIVI

Riapertura di musei, teatri e cinema per l’organizzazione di spettacoli nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e di una capienza massima di spettatori del 50%. Limite dei 1000 spettatori per gli spettacoli all’aperto e di 500 per i luoghi chiusi.

SECONDE CASE

Consentito raggiungere le seconde case, ma solo a condizione che si tratti di un unico nucleo familiare e che il contratto di affitto o acquisto sia antecedente al 14 gennaio 2021.