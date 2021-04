Recco: la sezione Anpi e la festa di Liberazione

Dall’ufficio stampa Anpi Recco Camogli Sezione Ruby Bonfiglioli, riceviamo e pubblichiamo

Buona festa della Liberazione dal nazi fascismo. Si festa della Liberazione perché segna la rinascita di una nuova Italia che parte dagli ideali di Democrazia e Libertà alla base della Lotta Partigiana , che segna un riscatto dopo l'oblio del periodo fascista e dell'occupazione tedesca . Buon 25 Aprile !!!

Il nostro messaggio va sopratutto alle nuove generazioni e in particolari ai nuovi diciottenni che si apprestano a votare per la prima volta .

Rispetto umano per tutti i morti ma non commettiamo l’errore di confondere chi decise di aderire alla repubblica di salo’ e decise di partecipare attivamente alla deportazione verso i campi di concentramento , a incendiare case di contadini e a torturare e uccidere donne , bambini e uomini e chi , invece , ebbe il coraggio anche a 15/16 anni di schierarsi con chi combatteva a favore della Libertà . La Resistenza, fenomeno unico, fu un fattore trasversale che uni’ giovani e anziani, studenti , imprenditori , operai , avvocati, medici , uomini e donne ,

persone di diverso ceto sociale ma mossi da un unico obiettivo: abbattere il fascismo.

Oggi ricordiamo i Partigiani e le Partigiane , gli Antifascisti e le Antifasciste . Non altri caduti . Qualcuno ci accuserà , ingiustamente, di fare demagogia e retorica ma per rispetto dei tanti uomini e donne , che spesso sacrificarono la loro giovinezza e la loro vita , bisogna avere la memoria lunga e non strumentalizzare la storia .

Per questo invitiamo nel rispetto delle norme anti Covid di porre un fiore presso strade e lapidi che ricordano queste persone o di esporre una bandiera dell’ Italia Repubblicana o della Pace .

Ringraziamo il Comune di Camogli per avere attivamente aderito a questa iniziativa .

Saremo presenti nella mattinata per cerimonie “ristrette” causa Covid insieme alle Istituzioni Locali a Recco e Camogli .

Speriamo di poterci vedere nel 2022 tutto insieme in piazza