Recco: “Destinate il vostro 5X1000 alla Rekko onlus”

Da Matteo Noris, Rekko Onlus, riceviamo e pubblichiamo (Rekko è una associazione missionaria laica, fondata dall’indimenticato giornalista Gian Carlo Noris, che opera con grandi risultati in campo medico, scolastico e del lavoro in alcuni Paesi del terzo mondo)



Abituati a guardare l’impatto del nostro lavoro attraverso i numeri, oggi re-impariamo a concentrarci su aspetti diversi:

Resilienza: nel sostenere la pressione e i cambiamenti degli ultimi mesi, adattandoci giorno per giorno.

Impegno: con cui teniamo le nostre porte aperte.

Solidarietà: che ci ha motivato a raggiungere Santa Maria Sibaja per condividere un segnale concreto di speranza.



5×1000 a favore dei progetti Rekko in Guatemala



Come ogni anno, abbiamo l’opportunità di scegliere la destinazione del nostro 5×1000.

Il 5×1000 è una scelta gratuita che potrete fare semplicemente indicando il codice fiscale di Rekko Onlus all’interno della vostro 730 o dichiarazione dei redditi;

Scegliere Rekko ONLUS come destinataria del vostro 5×1000, ci consentirà di continuare il nostro lavoro in sostegno alle comunità rurali del Guatemala.

CF: 96001980109