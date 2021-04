Recco: aggredito da due rottweiler finisce in codice rosso in ospedale

Aggressione tra cani; il proprietario di uno cerca di dividerli e, morso, finisce all’ospedale in codice rosso. E’ accaduto a metà mattinata a Recco, in collina, località Carbonara. Per soccorrere l’infortunato sono arrivati sul posto il 118 con la Croce Verde di Recco, i vigili del fuoco di Rapallo e il soccorso alpino. L’uomo dopo avere cercato di sottrarre il suo cane alla furia di due rottweller è stato a sua volta aggredito, morso e per tentare di recuperare il suo cane è finito in un canneto sottostante la strada. Da Genova era anche partito l’elicottero Drago, tornato poi alla base perché il ferito era già stato trasferito sull’ambulanza. Del caso si occupano i carabinieri.