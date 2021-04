RASSEGNA STAMPA. Ancora 36 i ricoverati, 7 in intensiva

Oggi, domenica 25 aprile, auguri a Marco. Oggi la nazione festeggia la Liberazione dal nazifascismo. Mercati settimanali: Moneglia. Parole: liberazione (la restituzione della libertà o della normale funzionalità o anche l’allontanamento o l’eliminazione di quanto costituisce motivo di ostacolo o obbligo; la conquista di una posizione di autonomia o appagamento spirituale Devoto-oli). Proverbi: “Non dura sempre il vento in poppa”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Emergenza Covid: all’Asl 4 sono 12 i nuovi contagi, 36 i ricoverati di cui 7 in terapia intensiva. Vaccini: “Solo Pfizer nelle prossime scorte”; “Immunizzazioni nelle aziende , lavoratori dirottati in caserma”. Riaperture: “In spiaggia la stagione può partire, no, meglio aspettare”; “Eventi, ricevimenti, catering, il governo salvi almeno giugno”.

Moneglia: gallerie per Deiva, riapertura alle porte. Moneglia: fino a fine maggio i lavori per i due pennelli. Sestri Levante-Casarza Ligure: il nodo della viabilità.

Chiavari: panchine rosse contro gli abusi. Chiavari: dal tavolo del turismo la programmazione dell’estate. Chiavari: Parroci e Resistenza, Viarengo e Valle rompono il silenzio.

Rapallo: bomboletta esplode nel falò e ustiona 47enne. Rapallo: ipotesi Esselunga a San Pietro. Rapallo: castello sede di mostre a livello internazionale, ma prima il dissequestro. Santa Margherita Ligure: Rinaldo Marinoni ambasciatore di Genova nel mondo. Portofino: la ‘penolla’ caduta verso il mare alle 22.54.

Camogli: salme la scienziata ascolta i familiari.

Borzonasca: “Anidra 30.000 euro di sanzioni per i prodotti cosmetici e alimentari”. “Un’adorazione per il guru, pendevano dalle sue labbra”.