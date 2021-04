Rapallo: il 25 Aprile e le rose rosse di Andrea Carannante

Da Andrea Carannante, “Libera Rapallo” riceviamo e pubblichiamo

A nome di Libera Rapallo e a nome di tutte le persone libere della mia città, svincolate dal clientelismo, lontane dalla retorica e dal revisionismo storico ho portato stamani delle rose rosse in ricordo a quelle donne e uomini che si sono battuti per la libertà e per la rossa primavera. Al solito, quando arriva il 25 Aprile, gente che parla a vanvera ne approfitta per riproporre il solito ritornello: i morti sono tutti uguali.

E’ una bestemmia paragonare chi, come i partigiani, hanno combattuto per la libertà di un popolo con chi, i fascisti, hanno combattuto per opprimere un popolo.

‘Ora e sempre Resistenza’ non è solo un motto glorioso, è una necessità impellente: resistere contro gli imbecilli e contro le pantegane uscite anche oggi dalle fogne.