Rapallo: corona di alloro al Monumento dei Caduti

Il Comune di Rapallo ha celebrato stamane la ricorrenza del 25 Aprile, Festa di Liberazione.

In ottemperanza alle normative anti-Covid, la cerimonia si è svolta in forma ridotta, senza presenza di pubblico e in assenza del tradizionale corteo. Il sindaco Carlo Bagnasco, accompagnato da Emanuele Gesino (rappresentante dell’Anpi), ha deposto una corona d’alloro presso il monumento ai Caduti di tutte le Guerre in piazza IV Novembre, in memoria di coloro che hanno perso la vita per rendere l’Italia un Paese libero e democratico.