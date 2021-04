Chiavari: nato il progetto Nowtilus – Sea Innovation Hub

Dall’ufficio stampa di Wylab riceviamo e pubblichiamo

Lunedì 26 Aprile 2021, alle ore 12:00 su piattaforma digitale Zoom al seguente link: https://us02web.zoom.us/j/87468825209

Verrà presentato il progetto Nowtilus – Sea Innovation Hub, un percorso dedicato al sostegno dell’innovazione e delle tecnologie per l’economia del mare in Liguria e verrà ufficialmente lanciata la Call for Ideas dedicata ai progetti innovativi nel settore.

Intervengono:

● Crédit Agricole Italia

● Fondazione Carispezia

● Wylab

● Le Village by Crédit Agricole Milano

● Comune della Spezia

● Regione Liguria

Il team del Sea Innovation Hub