Chiavari: “La mia Liberazione non è mai arrivata”

Da Susanna Squellerio riceviamo e pubblichiamo

Buongiorno!, Oggi giorno della Liberazione…visto dalla mia mamma, Bremi Giovanna, classe 1927!

Resistere

Sono trascorsi molti anni, una vita ora, ormai, in penombra.

Sono ricordi, sbiaditi, si affacciano alla mente per cullare le notti insonni aspettando il domani.

Sono stati giorni fulgidi di attesa, affamati di cibo e di giustizia, di paura della luce che, spietata, offriva ai fascisti la verità nascoste nelle calanche di Lesignano de’ Bagni.

Tutti fermi, immobili. Il respiro leggero, controllato. Attesa. Paura. Paura.

Piccola come una donna piccola, cresciuta troppo in fretta. Il suo sguardo stanco di dover cercare il pericolo prima ancora che comparisse.

Fiera, feroce, incauta e coraggiosa.

La mia mamma.

Fuggiva dalla paura per ritornare a sfidarla.

Molte donne, dei suoi tempi, erano così.

Si sapeva.

Morire, no, non era possibile, avrebbero lottato stenuamente per sopravvivere.

Troppe responsabilità in una casa piena di stracci e fame.

Il poco pane scuro, solo pane.

Ma bisognava sostenere quei pazzi sulle montagne.

“Si “dice la mia mamma ” correvo in bicicletta sino a sentirmi male. Non guardavo indietro per paura. Ascoltavo i rumori, per difendermi.

Poi, li chiamavo e sbucavano come fantasmi sporchi , magri, sfiniti.

Io ho combattuto cosi. Sono stata un’ ombra per aiutare il buio.

Poi un giorno, non è stato più necessario che io corressi.

Mi sono dovuta fermare.

Erano tutti morti. Finiti da mani italiane , quelle dei fascisti di quei paesi.

Maledetti!

Le giornate sono trascorse affrontando il duro lavoro di una famiglia smembrata, una casa bombardata, un vuoto mai colmato.

La mia liberazione non è mai arrivata.

Ho salutato le bandiere italiane che sventolavano su quei campi.

Un addio a coloro che avevo potuto sfamare, null’altro.

Il mio dolore è continuato , sino ad oggi.

La resistenza non finisce mai.

Ho continuato a vivere, nonostante tutto.

Il dolore che la guerra ha portato con se, è rimasto appiccicato come sporcizia grassa.

Rivivo ogni anno il mio 25 aprile, senza passione.

Chi non c’è più, piccolo grande partigiano, finito su quei monti, ha regalato la sua vita per un ideale che è, purtroppo, ormai sbiadito.

La vita continua con i propri cicli e ricicli, incurante dei miei ricordi e del mio dolore.”

Molti, uomini e donne, come la mia mamma vivono la propria Liberazione con timore, temendo possano ritornare i periodi grevi di guerra e odio. Lo vivono anche come un monito. Sanno che insito nell’animo umano, c’è il seme cattivo della sopraffazione, ora quiescente.

E’ tenuto a bada, malamente, dai ricordi, amari, di coloro che, come la mia mamma, ancora vivono e senza pudori, raccontano.

Riusciremo a resistere?