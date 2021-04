Chiavari: due velieri dei Gotuzzo verso la terra promessa

di Ernani Andreatta

Il Contributo italiano alle navi dell’Aliyah Beth 1945-1948

Due velieri dei Gotuzzo verso la terra promessa

Sostenuti dal sogno del Movimento sionista del focolare ebraico e spinti dalle paure degli anni Trenta diventate poi la realtà della Shoah, circa 125.000 ebrei affrontarono il pericoloso viaggio per mare nel periodo 1934-1948 nonostante i numerosi ostacoli posti dalla dura opposizione del Governo britannico.

All’inizio gruppi sionisti organizzarono e addestrarono dei giovani nei paesi europei e iniziarono a farli arrivare in Palestina, fra questi gruppi c’era già il “Mossad” che venne fondato nel dicembre 1949 come “Istituto centrale di coordinamento” (Mossad, in ebraico significa, appunto, “istituto”) per l’intelligence e la sicurezza (militare, estera e interna) su suggerimento di Reuven Shiloah e del primo ministro David Ben Gurion e il “Bethar” che è un’organizzazione sionista di estrema destra che ha potuto continuare le sue attività nella Germania nazista fino agli anni del 1939.

Il mandato inglese su quel territorio era stato assegnato in seguito alla Grande Guerra a cui era seguita la dichiarazione Balfour che aveva promesso una casa nazionale agli ebrei. La popolazione ebrea era dell’11% nel 1922 ed era salita al 30% nel 1937. Iniziarono le ostilità da parte degli arabi che portarono a migliaia di morti. Per tentare di calmare la situazione gli inglesi introdussero delle limitazioni all’immigrazione ebraica mettendo nel 1939 il tetto di 75.000 immigrati per i successivi cinque anni.

Lo scoppio della guerra e l’espansione sempre più grande della Germania nazista spinsero alla creazione di una massa di gente sempre più grande che cercava di scappare ad una morte quasi certa, ma erano pochi i paesi che volevano, o potevano accogliere un numero sempre maggiore di fuggiaschi perseguitati.

L’Agenzia Ebraica per la Palestina nell’immediato dopoguerra diede vita ad un movimento per portare la gente in quel territorio; si alleò quindi al Mossad e diede vita all’operazione chiamata Aliyah Bet. Ci furono numerosi problemi, come la difficoltà di trovare le navi che erano a rischio confisca, le assurde leggi messe in atto in alcuni paesi per impedirne il viaggio, i rischi della navigazione, armatori disonesti e i tentativi inglesi di bloccare il traffico.

Fra tutti questi problemi c’è da rilevare la grande presenza di navi d’origine italiana coinvolte in questo traffico che ebbe un andamento alterno.

La prima fase, come detto, avvenne fra il 1934 e la primavera 1945, quando si sviluppò sempre di più l’antisemitismo nazista che invase quasi subito l’Austria e una parte della Cecoslovacchia provocando un’ondata di profughi e continuò per tutta la guerra con tentativi più o meno riusciti con la partenza da nazioni alleate della Germania, ma che consentivano un’emigrazione forzata dalle circostanze. Dalla fine degli anni Trenta e per gli anni di guerra il traffico si svolse con navi che partivano dai porti della Jugoslavia, della Romania e della Bulgaria fra difficoltà d’ogni genere fra cui anche il rinvio ai porti di partenza da parte degli inglesi.

Già nel 1934 un nave l’”Emanuel”, uno schooner a tre alberi, aveva innalzato una bandiera che faceva riferimento all’ebraismo con il sigillo di Salomone (o stella di Davide) al centro.

Avvennero anche delle tragedie come quella dello “Struma”: partito da Costanza l’11 dicembre 1942 con 767 passeggeri, fu bloccato a Istanbul per due mesi dietro pressioni degli inglesi con la scusa che non era adatto alla navigazione.

Dopo lunghe discussioni la nave fu rimorchiata in Mar Nero per farla tornare a Costanza fra le urla di disperazione dei passeggeri, ma fu silurata dal sommergibile sovietico “SC 213” comandato dal tenente di vascello Denezhko e si salvò solo una persona. Per inciso, su questa nave fu fatta fa parte di un gruppo di sommozzatori inglesi una immersione commemorativa nel 2000.

Subito dopo la fine della guerra la pressione degli ebrei sopravvissuti alla Shoah era diventata molto forte, alimentata anche dal fatto che in Polonia, come a Kielce, avvenivano ancora dei pogrom con numerose vittime e nessuno voleva tornare in territori dove aveva subito tremende sofferenze e persecuzioni.

Le prime partenze clandestine avvennero dall’Italia, un po’ per la sua posizione geografica, ma anche perché la principale centrale per l’immigrazione clandestina era il nostro Paese, grazie all’attivismo del capo del Mossad in Italia, Yehuda Arazi, e di Ada Sereni.

Ma vogliano anche raccontare la storia di due piccoli velieri costruiti a Chiavari, dai Gotuzzo rispettivamente il “Carlo” varato nel 1906 e rappresentato anche in un bellissimo quadro del Pittore Marco Locci di Rapallo scomparso prematuramente a 64 anni nel 1915 e il Gigino varato sempre a Chiavari il 13 Aprile 1914.

Entrambi si salvarono dagli agguati dei sommergibili tedeschi e parteciparono alla rinascita di un popolo e alla costituzione dello Stato di Israele. In una bellissima rappresentazione del compianto pittore e artista Amedeo Devoto dal titolo: “Due velieri dei Gotuzzo verso la terra promessa” vengono rappresentati pieni di “immigranti illegali” come venivano chiamati i “sopravvissuti all’Olocausto”.

Ma vediamo, brevemente, il percorso di questi due piccoli Velieri costruiti nel Rione Scogli dai Gotuzzo che diedero il loro contributo al salvataggio di 125.000 ebrei che dal 1938 al 1948 nello storico progetto denominato in ebraico “Alyath Bet Projiect”, riportato alla luce per la prima volta dallo storico Presidente Aidmen Achille Rastelli scomparso il 14 Maggio 2012.

Il Carlo, armato a Brigantino Goletta, era al comando del Capitano Faggioni quando prese il mare e lo vediamo al varo in questa unica fotografia del 1906. Negli anni successivi prende il nome di Avvenire. Nel 1933 viene ceduto ad altri armatori e prende il nome di Ariella. Nel 1941 passa agli armatori Riccardo Garrè di Viareggio e quindi ai fratelli D’Amico di Roma. Il 10 Maggio 1941 viene requisito ad Ancona dalla Regia Marina e con la sigla V 227 passa al servizio antisommergibile. Viene affondata a Savona il 4 giugno del 1944 durante una incursione aerea. Alla fine della guerra viene rigalleggiato e riparato e ribattezzato Palmach, nome di origine Ebraica. L’11 Settembre del 1946 parte da Civitavecchia carico di ben 611 Immigranti illegali e fa rotta verso Haifa che era il porto di sbarco degli ebrei in fuga per costituire il nuovo stato di Israele. Ma in vista della loro “Terra Promessa” il piccolo veliero carico di sogni e di speranze viene fermato dalla corvetta Inglese Hms Rowena. Tutti i passeggeri vengono catturati e internati nei campi di concentramento di Cipro. Negli anni successivi riuscirono poi a raggiungere la Palestina dove fondarono lo stato di Israele.

Nel 1948 il Gigino subì la stessa sorte. Anche questo veliero armato a Brigantino Goletta fu varato dal cantiere degli Scogli dei Gotuzzo il 13 Aprile 1914. A seconda dell’armatore che ne ha la proprietà viene rinominato moltissime volte. Nel 1916 viene venduto alla Società Colla di Roma per il trasporto di Concimi Chimici. Prende il nome di Campofranco e quindi nel 1923 quello di Costanza passando all’armatore Ulisse Guadagnini. Nel 1941 passa ancora di proprietà agli armatori Conte di Ponza e viene rinominato Maria Madre e quindi Chiavari. Durante l’ultimo conflitto, il 24 Aprile 1945, giusto un giorno prima della fine della guerra, viene affondato a Savona per mezzo di una carica di esplosivo piazzata dai tedeschi. Viene recuperato il 16 Dicembre dello stesso anno e trasferito a Genova Voltri dove viene riparato e motorizzato con un motore Deutz Diesel a 4 tempi. Prende il nome di Ambrosiana diventando di proprietà della Compagnia Armatoriale Milanese.

Il suo ultimo nome è Ciccillo o Cicilo, non è ben chiaro, ma nel 1948 con il nome impronunciabile di Yerushaliym Hanezura parte da Civitavecchia il 3 Febbraio del 1948 carico di ben 679 “Immigranti illegali” destinati anche questi al porto di Haifa. Ma anche loro subiscono la stessa sorte del Palmach ex Carlo e vengono tutti catturati dalle Corvette da Guerra della Marina inglese e internati a Cipro dove, negli successivi riusciranno a mettere piede nella loro terra promessa.

Una volta dato fondo al largo di Haifa questi velieri vengono probabilmente demoliti e così dopo moltissimi anni due velieri dei Gotuzzo costruiti nel rione Scogli terminano la loro vita in mare con una impresa che ha dello straordinario. Nonostante gli affondamenti il buon legno dei Gotuzzo si è reso partecipe di una grande impresa: Carlo 1906 – 1946, 40 anni di vita; Gigino 1924-1948, 34 anni di vita dove nel loro ultimo viaggio hanno portato in salvo centinaia di ebrei fuorusciti dalle persecuzioni naziste. 611 il Carlo e 679 il Gigino per un totale di 1390 persone.

Giancarlo Boaretto ha costruito uno stupendo modello navale del “Gigino” in scala 1:100 conservato al Museo Marinaro Tommasino-Andreatta.